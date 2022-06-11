Соответствующее постановление уже подписано премьер-министром страны Романом Головченко. Оно даст организациям и индивидуальным предпринимателям временное право не начислять амортизационные отчисления с 1 июля 2022 по 31 декабря 2023 года.
Мера, очевидно, принята с целью облегчения финансового положения субъектов хозяйствования.
«Исключение амортизации из состава затрат позволит снизить себестоимость производимой продукции, обеспечив повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования», – прокомментировали данное решение в правительстве страны.
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