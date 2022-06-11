США вводили санкции против Венесуэлы не навсегда и могут их снять в случае «правильного поведения» властей страны. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

О снятии санкций вспомнили на фоне активизации внутриполитического диалога и заинтересованности США в дополнительных поставщиках нефти для сдерживания цен на топливо. Слова Блинкена прозвучали на пресс-конференции после Саммита Америк, их приводит РИА Новости.

“Санкции не являются чем-то постоянным. Если мы увидим изменения, санкции могут быть сняты. Нет цели держать их бесконечно долго. Цель в том, чтобы поощрить страны, режимы к правильному поведению, особенно, когда речь идёт о восстановлении демократии,” — сказал Блинкен.

Он также добавил, что «по самым последним данным», власти и оппозиция Венесуэлы намерены вернуться на переговоры в Мексику. США подобные планы поддерживает.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России не будут отменены после завершения специальной военной операции на Украине. Он считает, что для такого шага потребуется «нормализация ситуации», когда Москва перестанет диктовать условия и начнет договариваться с Киевом. Особо Шольц подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены в первую очередь.

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