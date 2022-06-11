Троицкую родительскую субботу отмечают православные верующие 11 июня. В православных церквях пройдет особая панихида — заупокойное богослужение.

Священники рекомендуют верующим прийти в храм и помолиться о своих умерших родителях или близких родственниках, поставить за них свечи и оставить на специальном столе для поминовений угощения в виде сладкого, фруктов и хлеба.

Что можно делать в субботу 11 июня

После посещения церкви можно раздать милостыню нищим или провести время с семьей, организовав поминальный обед. Также разрешено посещать могилы усопших, однако распивать там алкоголь или оставлять еду не стоит.

Чего делать не стоит

В этот день православным нельзя:

выполнять по дому тяжелую работу;

покидая кладбище, говорить умершему «до свидания» — для живого человека эта дурная примета, означающая скорую встречу с покойником;

находясь на кладбище, поднимать упавшую на землю вещь;

организовывать шумные застолья и напиваться;

ссориться и злословить;

отказывать в милостыне, если ее попросят;

наблюдать за падающими звездами.

Традиции и обычаи Родительской субботы

Наши предки считали, что в этот день лучше не ходить в лес и на водоемы, особенно в одиночестве, а также не купаться и не мочить в воде ноги.

Действует в Родительскую субботу и добрая традиция: в этот день можно и нужно посадить семейное дерево, которое сегодня возможно заменить комнатным растением вроде фикуса. При этом брать для этой цели землю с кладбища категорически воспрещается!

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