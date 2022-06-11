Инъекционная косметология очень популярна среди белорусов: «уколы красоты» предлагают почти все частные медицинские центры, государственные клиники, косметологические салоны и кабинеты. В последний месяц запись на инъекции ботокса ведется только в лист ожидания: где-то без объяснения причин, где-то честно говорят, что в стране нет нужного препарата.

Office Life разбирался, в чем дело.

ЧТО ЭТО ЗА «УКОЛЫ КРАСОТЫ»?

Инъекции ботулотоксина (это действующее вещество препаратов с разными коммерческими названиями) в косметологии используют для коррекции морщин, а также для лечения повышенной потливости. Эти препараты применяются и в неврологии.

Многие называют все подобные препараты обобщенно ботоксом, но это не совсем корректно. Ботокс — это название конкретного лекарственного средства от компании Allergan, принадлежащей американской AbbVie. В Беларуси он не зарегистрирован, косметологи легально его не используют. Вместе с тем в России это самый популярный препарат для «инъекций красоты».

До недавнего времени белорусские косметологи и врачи использовали два типа ботулотоксинов — французский от компании Ipsen и корейский. У последнего закончилась государственная регистрация — и все перешли на французский.

— Препарат от компании Ipsen невозможно купить уже более двух месяцев, — рассказывает Office Life владелица одной из столичных косметологических клиник Ксения. — Вначале у клиник, центров и частных специалистов еще сохранялись какие-то запасы, но нужно понимать, что к этому препарату очень строгие требования по хранению и «назапасить» его на годы вперед невозможно. Теперь запасы закончились. Конкретно в нашем центре уже более месяца мы эту услугу оказывать не можем. Допускаю, что где-то у частников можно найти подпольно ввезенные, например, из России разные препараты ботулотоксинов европейских, азиатских и американских производителей, но легально их не привозят, а когда будут — неизвестно.

В компании «Лигматон», которая занимается поставками, а также оптовой и розничной торговлей медикаментами и товарами медицинского назначения, — именно она ввозила и реализовывала в Беларуси французские «уколы красоты» — Office Life сообщили, что действительно «не работали с этим препаратом с апреля»:

— Но мы не исключаем, что [косметологическая] сфера еще располагает какими-то запасами.

О прекращении поставок говорят расплывчато: «Причины перебоев самые разные». В «Лигматоне» надеются, что «в самое ближайшее время препарат вернется на белорусский рынок»:

— Поставки в стадии согласования, скоро они должны возобновиться.

В каких объемах препарат ввозится в Беларусь, в компании не ответили, сославшись на коммерческую тайну.

КАКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

Помимо французских уколов действительная государственная регистрация в Беларуси есть еще у двух ботулотоксинов: немецкого от Merz и российского от «Микрогена». Немецкий препарат пока не может реализовываться на белорусском фармрынке: не хватает некоторых разрешений. О первых поставках в Беларусь российского препарата производитель заявил в конце марта: «Отгрузки уже начались, всего в этом году мы планируем поставить порядка 10 тысяч упаковок».

— Немецкий препарат известен белорусским косметологам: нам его презентовали, обучали работе с ним. Но на фармацевтический рынок он так и не вышел, ждем, — рассказывает Ксения. — Российский препарат еще мало известен белорусской сфере красоты. Пока, на мой взгляд, недостаточно и отзывов от коллег из РФ. Допускаю, что мы можем попробовать перейти на него при серьезных сбоях с поставками привычных нам импортных средств или же в случае заметного роста цен на них.

В российских косметологических клиниках, сообщает Forbes, уже растет спрос на отечественную продукцию. По данным «Ростеха» (владельца «Микрогена»), продажи в первом квартале выросли на 80% — и выпуск препарата планируют удвоить. В целом производство ботулотоксинов в России в январе — апреле 2022 года, по данным RNC Pharma, увеличились на 68,6% в сравнении с прошлым годом.

В российских клиниках ранее абсолютным лидером рынка ботулинотерапии был именно американский ботокс. В марте американская AbbVie объявила о приостановке поставок в Россию. По данным Forbes, запасы ботокса могут истощиться за ближайшие три месяца. На замену ему пришли препараты от французской Ipsen и немецкой Merz (эти производители тоже приостанавливали поставки, но уже возобновили их).

ЧТО С ЦЕНАМИ?

За последние месяцы, пока французские «уколы красоты» еще были в наличии в белорусских салонах, цены на услуги оставались прошлогодними, говорят участники рынка. В среднем единица ботулотоксина стоила от 3,5 до 4,5 рубля, расход препарата индивидуальный, итоговую цену процедуры косметолог называет после консультации.

В среднем коррекция морщин переносицы требует от 30 единиц. Комплекс — например, «межбровка», лоб, «гусиные лапки» возле глаз — около 100 единиц.

Какими будут новые цены на французский препарат после возобновления поставок, никто предполагать не берется.

Немецкий и российский препараты на белорусском рынке могут быть дороже привычных уколов из Франции. Такой вывод можно сделать из сравнения актуальных цен на разные виды ботулотоксинов в московских клиниках красоты: там единица немецкого или российского препарата в среднем в 2–2,5 раза дороже единицы французского.

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