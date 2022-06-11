Власти Молдовы хотят, чтобы США и ЕС, которые являются наблюдателями на переговорах по приднестровскому урегулированию, получили статус посредника.

Об этом заявил вице-премьер республики по реинтеграции Олег Серебрян, отметив, что судьба существующего ныне переговорного формата “5+2” (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) зависит от исхода событий на Украине.

“Формат “5+2″ с 2019 года находится в застое. Он устал, нуждается в перезагрузке, он сейчас не работает. Но смертный приговор ему никто не подписал, единственное и самое главное препятствие для формата сейчас – это отношения между Украиной и Россией. По-моему, мы должны пересмотреть роль ЕС и США в этом процессе, превратив их в полноценных участников. Это было бы правильно, особенно в нынешней обстановке”, – сказал Серебрян.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»