До 2030 года в нефтехимической отрасли запланирован «внушительный перечень проектов разной масштабности». Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Олег Курилин в ведомственном издании, которого цитирует Thinktanks.by.

Наиболее крупные проекты, которые реализуются сейчас:

строительство азотного комплекса и объектов по «Карте модернизации действующего производства» на площадках ОАО «Гродно Азот»,

реконструкция корпуса ПОЦ № 2 ЗСВ с размещением установки непрерывной твердофазной дополиконденсации ПЭТ с производством нитей технических в ОАО «Могилевхимволокно»,

на том же предприятии реконструкция главного корпуса ПСКН-1 с организацией производства нетканых полотен гидроструйным способом,

организация производства медицинских перчаток на ОАО «СветлогорскХимволокно».

По поводу последнего проекта Олег Курилин добавил: “Это будут две поточные линии суммарной годовой мощностью 200 миллионов штук актуальной продукции из нитрильного (синтетического) и натурального латекса”.

Другие масштабные проекты запланированы на ближайшее будущее.

На данный момент значимый сегмент нефтехимического комплекса — увеличение глубины переработки нефти на белорусских НПЗ. Непосредственно для химической отрасли предусмотрено наращивание объема производства азотных и фосфорных удобрений.

На достижение этой цели направлены следующие инвестиционные проекты «Гродно Азоте» и Гомельском химическом заводе:

строительство азотного комплекса,

реконструкция отделения № 2 цеха фосфорной кислоты,

реконструкция отделения № 1 цеха фосфорной кислоты,

реконструкция СКЦ-2 с доведением мощности до 1 млн тонн моногидрата H₂SO₄ в год.

Кроме того, в соответствии со Стратегией до 2030 года планируется модернизация на «СветлогорскХимволокно», «Полоцк-Стекловолокно», «Могилевхимволокно», «Лакокраска», «Завод горного воска» и «КРИОН».

Концерн рассчитывает, что благодаря реализации инвестиционных проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией, на предприятиях химической промышленности будет в 1,4 раза увеличен выпуск минеральных удобрений (калийных, азотных и фосфорных), на 42% — нетканых материалов, шин — на 21%, лакокрасочных материалов — на 31%.

Однако в новых условиях выполнить все планы будет непросто.

«Реализация практически всех проектов осложнена внешними факторами и требует решения многих вопросов как в части финансирования, так и привлечения поставщиков оборудования, сырья и лицензиаров технологий», – сказал замглавы “Белнефтехима”.

За прошедший год существенно изменились условия хозяйствования организаций — сократилась возможность деловых контактов со многими мировыми компаниями, снизился экспорт и импорт товаров.

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