Александр Лукашенко считает, что Беларусь является объектом давления в том числе по геополитическим причинам и не исключает, что республике “за Западную Украину придется воевать”.

“Они (Запад – Прим.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать”, сказал Лукашенко в пятницу. Его цитирует пресс-служба президента.

“Это их цель – они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг”, – добавил он.

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