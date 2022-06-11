Младший сын Александра Лукашенко, Николай, окончил школу и 10 июня получил аттестат, кадры с торжественного мероприятия опубликовал государственный канал ОНТ. На видео Николай получает аттестат, медаль, и фотографируется на сцене в компании сверстников.

Николай Лукашенко до 16 лет (сейчас ему 17) учился в средней школе в Острошицком Городке (Минский район). В 2020 году он поступил в лицей БГУ на биологический профиль, однако в 2020 году его документы оттуда забрали. Какое учреждение образования в итоге окончил сын Лукашенко — не известно.

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