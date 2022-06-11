Белорусские и российские спортсмены с июня могут в нейтральном статусе возобновить участия в международных соревнованиях, сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо.

Международная федерация дзюдо поддерживает свое решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации, только под флагом, гимном и цветами МФД, в качестве нейтральных спортсменов, соблюдая все требования нейтральности. Это решение дает равные шансы всем спортсменам подняться над дискриминацией, политикой, конфликтами и любыми другими вопросами, не связанными со спортом, — говорится в сообщении.

Организация особо подчеркивает, что не считает выступающих под нейтральным флагом спортсменов, относящимися к какой-либо стране, и признает дискриминацией нарушение прав таких атлетов.

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