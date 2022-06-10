Александр Лукашенко раскритиковал работу служб жилищно-коммунального хозяйства и сказал, что услуги населению оказываются некачественно. Об этом он заявил на республиканском семинаре-совещании “Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне”.

Отдельно Лукашенко остановился на службе 115: мол, вежливо работают, но вопросы все равно не решаются. Как пишет Sputnik, в свое время он дал добро на этот эксперимент, потому что “это благо для народа”, хотя сам думал, что все это чепуха.

“Наши начальники, чиновники, чтобы ничего не делать, введут вам любую норму и инициативу проявят. Так и 115. Что на практике получается (это же эксперимент, поэтому я наблюдаю за этим)? Создали контакт-центры, интернет-портал, принимают информацию, вежливо общаются, но вопросы эффективнее решаться не стали”, – считает Александр Лукашенко.

На самом деле все заявки принимают, передаются вниз, а ЖКХ все равно не решают проблемы.

“В итоге – лишний посредник и размывание ответственности. Вместо принятия действенных мер по кардинальному изменению ситуации в сфере ЖКХ внедряются внешне эффектные, но, по сути, имитационные решения”, – добавил Лукашенко.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»