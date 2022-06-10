В телескоп стоимостью 10 миллиардов долларов попал метеорит

«Джеймс Уэбб» — самый мощный космический телескоп NASA, на разработку которого ушло более 20 лет и 10 миллиардов долларов. Ожидается, что он позволит ученым открыть огромное количество новых планет и галактик, которые сформировались после Большого взрыва, пишет Hi-News.ru.

Устройство было запущено в космос в декабре 2021 года и на данный момент находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, в точке Лагранжа L2. Будучи в космосе, телескоп уже несколько раз подвергался воздействию космической пыли — руководители были готовы к этому и не особо удивились. Однако, в конце мая в одно из зеркал Джеймса Уэбба ударился микрометеорит, размеры которого превысили ожидания исследователей. Насколько это страшно?

Место расположения Джеймса Уэбба?

Для начала стоит отметить, что телескоп Джеймса Уэбба был отправлен в точку Лагранжа L2 неспроста. Дело в том, что там гравитационные силы между Землей и Солнцем создают усиленные области притяжения и отталкивания — так создается своего рода «карман», в котором могут припарковаться космические аппараты и не расходовать топливо. К тому же, в точке Лагранжа L2 Земля практически полностью заслоняет солнечный свет, да и сама не мешает исследованию космоса, потому что обращена к L2 неосвещенной стороной.

Повреждение зеркала Джеймса Уэбба

Это пространство не является вакуумным — там есть космическая пыль и более крупные объекты. Ранее телескоп Джеймса Уэбба уже успел столкнуться с четырьмя частицами космической пыли размером с песчинку но, к счастью, не получил повреждений. Однако, где-то между 23 и 25 мая, один из 18 сегментов огромного зеркала телескопа подвергся воздействию микрометеорита более крупного размера. Можно было бы подумать, что телескоп станет работать хуже, но нет — ученым придется слегка скорректировать возникшие в результате удара искажения, но устройство продолжает работать на уровне, «превышающем все возложенные на нее требования».

Паниковать действительно не нужно — построившие телескоп инженеры прекрасно знают о суровых условиях космоса и телескоп Джеймса Уэбба был построен так, чтобы выдержать все трудности (еще бы, при стоимости 10 миллиардов!).

Мы всегда понимали, что телескопу «Джеймс Уэбб» предостоит взаимодействовать с ультрафиолетовым светом, космической радиацией и микрометеоритами. Мы сделали его с запасом производительности, чтобы он мог выполнять свою научную миссию даже после многих лет пребывания в космосе, — объяснил технический специалист Пол Гейтнер (Paul Geithner).

Сообщается, что еще в процессе разработки инженеры подвергали тестовые образцы зеркал ударам крошечными частицами. Так они поняли, чего от них можно ждать и как можно смягчить последствия. В большинстве случаев, удары чреваты изменениями положения зеркал. На этот случай, у телескопа есть датчики для определения отклонений и механизмы для возвращения элементов в исходное положение. При необходимости, зеркала могут уворачиваться от потоков частиц — конечно же, если в Центре управления их вовремя заметят.

Как ремонтировать телескоп Джеймса Уэбба?

В ближайшее время, даже при попадании крупных частиц, прекращение миссии «Джеймса Уэбба» не планируется. Стоит учесть, что он находится в более безопасном месте, чем телескоп «Хаббл» — за все время существования он подвергался даже столкновениям с крупным космическим мусором и, несмотря на это, работает уже более 30 лет. Правда эта обсерватория находится гораздо ближе к Земле, на высоте 545 километров и к нему можно летать, чтобы произвести ремонт — последняя такая миссия была совершена в 2009 году. А «Джеймс Уэбб» находится очень далеко, так что его можно ремонтировать только дистанционно.

Долгожданный телескоп уже начал свою работу, и столкновение не повлияло на расписание наблюдений. Ожидается, что первые снимки «Джеймса Уэбба» появятся 12 июля. Возможно, на фотографиях будут видны галактики, о существовании которых мы до сих пор не знали.

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