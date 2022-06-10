Мингорисполком повысил тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей в Минске с помещением их на штрафстоянку. Решение городской администрации от 26 мая 2022 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 10 июня и вступает в силу 11 июня.

С этого дня принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор обойдется в 80 рублей (было 63, рост более чем на 26%), а с частичной погрузкой — в 65 рублей (53, плюс 22%).

За хранение автомобиля на штрафстоянке за первые-третьи сутки придется заплатить 8 рублей в сутки (было 7,4), за четвертые-девятые сутки — 4,5 рубля (4,2), за десятые и последующие — 3,5 (3,2).

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