Исследователь Альберто Кабальеро, доктор философии из Университета Виго в Испании, произвел расчеты вероятности существования внеземной жизни в Млечном Пути. Он ограничился областью нашей родной галактики, как наиболее близким и потому опасным местом. Эта проблема давно беспокоит ученых – стоит ли нам усердствовать в поисках иных цивилизаций, если они могут оказаться агрессивными и напасть на нас?

Кабальеро исходил из того, что сама человеческая цивилизация построена на завоеваниях, поглощении и эксплуатации. Однако все эти процессы имеют причину и природу, которая привязана к потреблению энергии. Чем более стабильна и обеспечена цивилизация, тем больше энергии она расходует на созидательные цели, и наоборот. Исходя из этого, он оценил энергетический потенциал пригодных для обитания мест в нашей галактике.

Ученый не приводит детали своих расчетов, он опубликовал только результаты. Согласно им в галактике Млечный путь существует не менее восьми цивилизаций, достаточно развитых для космических полетов. Из них четыре с большой вероятностью являются опасными для нас, они могут захотеть вторгнуться на Землю, если у них появится такая техническая возможность. Однако вероятность такого события, по мнению Кабальеро, ничтожно мала из-за размеров галактики – она даже меньше, чем шанс на столкновение Земли с гигантским астероидом.

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