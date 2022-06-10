Минский тракторный завод и Гянджинский автомобильный завод подписали контракт на поставку 950 тракторов BELARUS в несобранном виде на сумму

15,5 миллиона долларов.

«Сотрудничество Минского тракторного завода с Гянджинским автомобильным заводом началось в 2007 году, – цитирует заводская газета слова гендиректора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка. – Всего мы совместно с нашими партнерами собрали и реализовали более 12 тысяч тракторов. План на этот год – свыше 1 тысячи тракторов. Подписан очередной контракт на 950 изделий».

А на днях на МТЗ побывала кубинская делегация. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Перес Бенитес отметил, что кубинцы заинтересованы не только в поставках новых тракторов BELARUS, но и в восстановлении белорусской техники, которая уже работала или работает на кубинской земле.

В 2021 году в Республику Куба было отгружено 283 трактора BELARUS.

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