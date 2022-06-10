Жители Лондона застали принца Уильяма за продажей газет для бездомных.

Лондонцы заметили принца Уильяма на улице Рочестер-Роу в районе Вестминстер, пока он продавал свежие выпуски уличной газеты The Big Issue, издающейся с 1991 года. Герцог Кембриджский был одет в красную бейсболку и жилетку на молнии с логотипом издания. Местные жители не упустили возможности сфотографироваться с внуком Елизаветы II – снимки вскоре облетели социальные сети.

Герцог Кембриджский не в первый раз помогает людям, оказавшимся на улице. В 2019 году он стал официальным патроном благотворительного фонда The Passage, помогающего бездомным. Принцесса Диана опекала эту организацию вплоть до своей смерти и неоднократно брала с собой в приюты сыновей – принца Уильяма и принца Гарри.

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