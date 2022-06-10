После встречи «Мазды» с косулей пассажирка автомобиля попала в больницу

Около 3 часов ночи 9 июня на 326 км трассы М1 автомобиль «Мазда 6» под управлением 24-летнего жителя Бреста столкнулся с внезапно выбежавшей на дорогу косулей, сообщает УВД.

Пытаясь уйти от наезда, водитель резко вывернул влево, но в результате машина съехала в кювет и опрокинулась. 32-летняя пассажирка с различными травмами была госпитализирована в Дзержинскую ЦРБ.

— ДТП с дикими животными имеют серьезные последствия как для транспорта, так и для водителей, — напоминает начальник ОГАИ Дзержинского РОВД Андрей Гордевич. — В большинстве случаев столкновения можно избежать. Если на пути движения автомобиля или на обочине появилось дикое животное, необходимо максимально снизить скорость до возможности моментально остановиться.

Соблюдение скоростного режима, и особая осторожность в зоне действия знака “Дикие животные” помогут существенно снизить риск подобных аварий.

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