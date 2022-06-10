Каждую неделю топливо становится на две копейки дороже. Казалось бы, это не так и много. Но ведь вслед за бензином цены растут абсолютно на всё – лекарства, продукты… И если еще относительно недавно 45-литровый бак автомобиля можно было заправить на 70–80 рублей, то сейчас на меньше, чем 100 рублей, рассчитывать не приходится. И это еще не предел – увы, бензин будет дорожать и дальше.

Почему?

«Народная Воля» обсудила еженедельное повышение цен на топливо с доктором экономических наук Борисом Желибой.

– В прошлом году бензин тоже дорожал – на копейку, а сейчас уже на две, – говорит Борис Николаевич. – Так решает правительство с концерном «Белнефтехим». Решения продиктованы общей ситуацией.

Первая причина: на международном рынке нефть сейчас на высокой цене – 120 долларов. Россия продает той же Индии по 70 долларов за баррель с 30-процентной скидкой.

Вторая причина: оба наших нефтеперерабатывающих завода работают только на внутренний рынок, поскольку экспорт перекрыт. Значит, они не получают валюту. И даже если предприятие работает вполсилы, у него всё равно есть постоянные расходы – содержание управленцев, содержание зданий и оборудования, отопление, освещение… И эти постоянные расходы мало связны с изменением объема производства. Если объем производства падает, то эти расходы ложатся на меньшее количество продукции, получается более высокая себестоимость и, соответственно, более высокая цена.

– Люди рассуждают так: раньше значительная часть нефтепродуктов шла в Украину, а сейчас всё остается у нас. И, по идее, у нас должно если не дешеветь, то хотя бы не дорожать.

– Заводы работают вполсилы, а нефть и нефтепродукты – их же много не запасешь. Есть нефтехранилища, они, думаю, заполнены. Но концерн «Белнефтехим» всегда говорил, что нефтепродукты у нас на внутреннем рынке убыточны. Вот и еще одна причина, по которой поднимается цена, – уменьшить эти убытки.

Сейчас ведь не только нефтеперерабатывающие предприятия, но и вся экономика переживает тяжелые времена. И самый простой путь их облегчить – повышать цены на продукцию. Делать это надо постепенно, чтобы не вызвать резкого всплеска народного возмущения.

– Не только те, кто за рулем, замечают подорожание – цены растут абсолютно на все: туалетная бумага, лекарства, фрукты…

– Всё правильно: везде, где есть транспорт, есть и потребление топлива. В последние годы «Белнефтехим» режет хвост кошке по маленьким частям. С одной стороны, люди раздражаются, а с другой – привыкают. В этом году по две копейки, в следующем будет по три… Так что привыкайте…

– С другой стороны, в Италии или Франции полный бак бензина обойдется в 100–120 евро…

– Даже в Польше и Литве будет существенно дороже – некоторые поэтому к нам и ездили заправляться. Так что двигаемся в европейском направлении и к европейским стандартам. Вероятно, цену на бензин доведут до доллара. Но пока мы до этого дойдем, в Европе топливо будет стоить еще дороже. Там сейчас тоже проблемы – они хотят отказаться от российской нефти…

Цены – они как ниппель: имеют движение только в одну сторону.

– Всё вокруг дорожает. И если раньше можно было какую-то сумму сберегать, то сейчас многие говорят: живем от зарплаты до зарплаты, и иногда выходит совсем впритык.

– Я это на своей шкуре испытываю: если раньше с каждой зарплаты мог купить 50–100 долларов, то сейчас совсем ничего не могу отложить.

Реальная зарплата снижается из-за инфляции, номинальная тоже не растет. Правительство говорит, что это общемировой процесс и влияние внешних факторов, во всех государствах сейчас инфляция «на повышенных тонах». Например, в Америке инфляция никогда не была около 8 процентов. В Европе тоже не лучше ситуация… Но кроме внешних факторов есть и внутренние – мы под санкциями. И они с каждым месяцем будут сказываться всё больше и больше…

– И как жить? У вас есть какие-то простые советы для обывателей? Искать вторую или третью работу, чтобы элементарно выжить?

– Если есть такая возможность – то да, конечно, вторую работу, всевозможные подработки. И экономить.

Публикация из № 46 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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