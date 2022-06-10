Обезвоживание и тепловой удар: как спасаться от аномальной жары

Повышение температуры окружающей среды негативно влияет на здоровье человека. Из-за обильного потоотделения происходит обезвоживание организма и нарушение электролитного баланса крови, что приводит к ухудшению питания мышечных клеток и как следствие, к увеличению частоты сердечно – сосудистых приступов, снижению работоспособности.

К тому же летом часто возникают отеки нижних конечностей. Причина распухших летом ног обычно состоит в том, что тело, стремясь поддерживать свою температуру на постоянном уровне, расширяет кровеносные сосуды.

Чтобы избежать обезвоживания в жаркую погоду необходимо пить жидкость в достаточном количестве и позаботиться о дополнительных способах охлаждения тела, таких как:

обдув тела вентилятором;

частое протирание мокрым полотенцем;

прохладный душ;

купание в водоеме или в ванне с прохладной водой.

Как и что лучше пить в жару

Для защиты от обезвоживания необходимо употреблять больше жидкости. Лучше всего пить минеральную воду с содержанием калия, кальция и магнезия. Ведь опасность аномальной жары не только в обезвоживании организма, но также и в потере солей, которые выводятся вместе с потом. Эти соли необходимы нашему организму и их надо восполнять. В качестве жидкостей также хорошо использовать чистую воду, овощные супы, морсы, содержащие полезные вещества, необходимые для восполнения потребностей организма.

В течение самого жаркого времени лучше пить меньше, основной объем воды следует употреблять утром и вечером. Именно в это время организм может запасти влагу в тканях. В жаркое время идеально съесть мороженое или водосодержащие овощи и фрукты. Это – помидоры, арбузы, огурцы.

От приема пива, кофе и алкогольных коктейлей стоит отказаться, так как они могут вызвать перегрузку сердечно – сосудистой системы и обезвоживание.

От сладких газированных “прохладительных напитков” и лимонадов также лучше отказаться. Неприятное чувство от жары они не снимают, а вот усложнить работу почек и печени могут. Что очень нежелательно для здоровья, ведь нагрузка на почки в период аномальной жары и так резко увеличивается.

Чем питаться

Для того чтобы облегчить нормальное функционирование всех органов надо отказаться от употребления перед сном тяжелой пищи, переваривание ее способствует повышению температуры тела и усиливает потоотделение.

Адаптироваться к жаре и помочь организму могут продукты с вяжущим вкусом. Например, хурма, бананы, все овощи и фрукты, зеленого и белого цвета. Питание во время жары не должно быть плотным, есть надо порциями по 5 раз день. После еды не стоит пить воду в течение 30 минут, а затем следует пить редкими небольшими глотками. Вместо горячих блюд лучше отдавать предпочтение холодным. Например, окрошке и холодным овощным супам.

Как избежать теплового или солнечного удара

Следует опасаться таких воздействий жары на организм, как тепловой и солнечный удар. При этих проявлениях жары у человека повышается температура, учащается пульс, появляется головокружение и тошнота.

В сложных случаях может произойти потеря сознания и судороги.

Нырять в холодную воду при аномальной жаре не рекомендуется. Резкий перепад температуры тела может спровоцировать спазм сосудов сердца. Перед тем как прыгнуть в бассейн или в водоем остыньте в тени. Откажитесь также от ледяного душа, от холодной воды сосуды сужаются, а потом расширяются еще сильнее. Лучше всего в жару принимать теплый душ, после него температура воздуха покажется ниже, чем есть на самом деле.

Загорать надо с соблюдением всех мер предосторожности. Постарайтесь не находиться на солнце с 12 час до 16 часов а во время пребывания на пляже обязательно носите головной убор. Лучше всего лежать под зонтиком, при сильной жаре намочите платок и обмотайте им голову. Также не забудьте про солнцезащитный крем с высоким защитным фактором и солнцезащитные очки. На пляж обязательно возьмите с собой бутылку минеральной воды.

Спорт и жара

Усиленно заниматься спортом и физическими упражнениями во время аномальной жары не рекомендуется. Активные упражнения увеличивают теплообмен в пять раз, что может стать причиной обезвоживания организма.

В жару лучше отдыхайте в тени на пляже, вместо того, чтобы бегать или крутить педали тренажера.

Как одеваться

В жару лучше отдать предпочтение одежде из хлопка и льна светлых оттенков, они не будут затруднять испарение влаги. Синтетические ткани мешают процессам теплообмена и не дают коже возможности “дышать”.

На время аномальной жары также лучше отказаться от нанесения на лицо тональных кремов и пудры. Они закупоривают поры кожи и затрудняют ее дыхание.

В жару рекомендуется ходить босиком по земле. Это улучшает циркуляцию крови и повышает общий тонус организма. Ведь на ступнях находится большое количество активных точек, которые оказывают действие на функционирование внутренних органов.

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