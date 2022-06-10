Ученые говорят об особенной пользе для здоровья некоторых овощей – группа крестоцветных, по их словам, способствует продлению жизни лучше других.

«В целом польза овощей для здоровья, несомненно, многочисленна, учитывая, что в них мало калорий, но много витаминов и клетчатки. Однако есть одна группа овощей, которая может увеличить ваши шансы на долгую жизнь значительнее, чем другие», – заключение об этом было сделано учеными из Университета Западной Австралии.

По словам научных специалистов, исследование овощей семейства крестоцветных (цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста) показало: употребление трех или более порций этих растительных продуктов снижает скорость процесса затвердения и сужения артерий, также известного как атеросклероз. Именно атеросклероз является наиболее частой причиной заболеваний периферических сосудов, а также сердечных приступов, инсультов.

В рамках исследования ученые сравнили показатели здоровья женщин возрастом 70 лет и старше, которые ели разное количество овощей. Оказалось, что у тех участниц, которые ежедневно съедали минимум 225 граммов овощей, стенки артерий были утолщены в наименьшей степени по сравнению с теми, кто пренебрегал овощами. Особенно позитивно на состоянии кровеносных артерий сказывались употребляемые крестоцветные овощи – капуста, брюссельская капуста, цветная капуста, брокколи.

Исследователи подчеркивают, что такие овощи являются очень хорошим источником ряда питательных и биоактивных фитохимических веществ – например, серосодержащих соединений глюкозинолатов. В процессе пищеварения глюкозинолаты распадаются на биологически активные соединения, замедляющие прогрессирование атеросклероза. Некоторые из этих соединений (индолы, изотиоцианаты) также могут снизить риск развития рака.

Помимо капустных, к крестоцветным овощам относятся:

руккола,

хрен,

кресс-салат,

редис,

репа,

горчица.

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