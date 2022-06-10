Александр Лукашенко коснулся темы партийного строительства, выступая сегодня на республиканском семинаре-совещании “Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне”, передает БЕЛТА.

“Вы знаете мою осторожность в этом плане. Как человек бывалый, знаю, что такое партия, знаю ошибки партийного строительства и партии, – отметил он. – Поэтому очень аккуратно к этому подхожу, и не хотелось бы повторить опыт других стран: вот власть создала партию и народ, естественно, понятно как к ней относится”.

“Я хочу, чтобы это движение снизу вызревало, – сказал Лукашенко.- И мы многое для этого сделали. Поэтому в ближайшее время мы предпримем и на уровне парламента, и на уровне практических действий ряд шагов, очень существенных. И партийному строительству в стране быть”.

“Но если кто-то из лидеров партии думает, что мы завтра нарежем из этого пирога бюджетного и деньги дадим структуре партии… Ну ребята, забрать у пенсионеров и прочее – денег же лишних нет – вы на это не рассчитывайте”.

“И начинайте уже сегодня. Чтобы отмашку дали – регистрируйте свои партии и работайте”, – отметил Александр Лукашенко.

Он заявил: “Бороться будем против тех партий, которые поставят своей целью разрушать страну. Министр юстиции, генерал не пропустит ни одного шарлатана, который на это будет нацелен. Неважно, какие там партии – с востока, с запада или севера – будут. Мы независимая страна, мы должны действовать в собственных интересах, и только такие партии могут быть.”

Сложно сказать, что имел в виду Александр Лукашенко, говоря о том, что условия для партийного строительства созданы. Да и какие партии могут быть, если критика власти у нас приравнивается к преступлению. А ведь цель партий (по определению) это борьба за власть.

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