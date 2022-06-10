Сегодня в 13:30 водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Мазда» двигался во внутреннему кольцу МКАД. Проезжая 14 км МКАД, при перестроении совершил столкновение с двигавшимся по первой полосе прицепом трактора, сообщает ГАИ.

В результате ДТП 34-летний водитель автомобиля «Мазда» от полученных травм скончался на месте происшествия. На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ, следственно-оперативная группа ГАИ, следователь и специалист Управления ГКСЭ по г. Минску.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

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