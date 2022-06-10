Минский тракторный завод выплатил все долгосрочные кредиты и займы

Об этом свидетельствует бухгалтерский баланс предприятия на 31 марта 2022 года.

«Народная Воля» изучила свежие финансовые документы предприятия.

Напомним, что в минувшем году ситуация на предприятии была не совсем простая. По состоянию на 31 марта 2021 года Минский тракторный завод задолжал 835 миллионов рублей по краткосрочным кредитам и 416 миллионов – по долгосрочным. На 31 декабря прошлого года у МТЗ было долгосрочных обязательств на 385.274.000 рублей, а на 31 марта – лишь 6.116.000. И это в основном обязательства по лизинговым платежам. В графе «Долгосрочные кредиты и займы» стоит прочерк, хотя еще в декабре 2021 года там значилась цифра 373.040.000 рублей.

Краткосрочные обязательства по сравнению с декабрем минувшего года увеличились – вероятно, за счет начисления дивидендов – и составляют 1.457.935.000 рублей (декабрь – 1.082.125.000 рублей).

Согласно отчету о прибылях и убытках за январь–декабрь 2021 года, совокупная прибыль за этот период составила 104.405.000 рублей (для сравнения – за аналогичный период 2020 года совокупная прибыль была 33.209.000 рублей).

А вот совокупная прибыль за первый квартал этого года упала – за январь–март 2021 года она была 34.050.000 рублей, а за январь–март 2022 года – 336.000.

Публикация из № 46 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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