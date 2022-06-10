Александр Лукашенко выступает 10 июня на республиканском семинаре-совещании «Актуализация форм и методов работы с населением на местном уровне». В своей речи он призвал белорусских чиновников выходить в телевизионные эфиры с хорошими новостями и проводить подготовку к таким выступлениям, пишет БелТА.

– Сколько раз говорили, что люди должны знать, что происходит, как вы решаете проблемы, что планируете и так далее. Вы должны быть первоисточником и хороших, и неприятных новостей, – заметил Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, есть категория людей, которым просто нужно поговорить.

– Они, может, и жаловаться потом не будут, и обижаться не будут, если ты не решишь их проблем. С людьми надо разговаривать и не бояться идти к ним, – обратил внимание Лукашенко и добавил: – А много ли у нас председателей райисполкомов, депутатов, готовых выйти на публику, выступить, ответить на неудобные вопросы?

Александр Лукашенко отметил, что белорусские чиновники уже освоили телефонные линии и пресс-конференции как способ работы с населением. При этом проведение пресс-конференций по актуальным для населения вопросам как способ общения с белорусами – пока открытый вопрос.

По словам Лукашенко, многие руководители в последнее время с неуемным желанием выходят в телеэфиры, чтобы «молотить там что попало». Он объяснил, что как только чиновники начинают «рыдать» и «стенать» в эфире, то люди переключают канал.

– Не ходите вы в телевизор, если вы к этому не созрели, – призвал Александр Лукашенко.

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