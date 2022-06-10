“Зубры” продолжают готовиться к новому сезону.

Канадский нападающий Брэндон Козун подписал предварительное соглашение с хоккейным минским “Динамо”.

Выступая за минчан в сезоне-2020/21, канадец был одним из самых результативных игроков команды и набрал 33 (18+15) в 41 матче. В предыдущем сезоне Козун заработал 9 (3+6) баллов в 24 играх чемпионата Швейцарии за “Амбри-Пиотту”.

Также вернется в «Динамо» и еще один канадский форвард Райан Спунер. По некоторой информации, клуб и игрок уже достигли предварительного соглашения.

В минувшем сезоне Спунер набрал 34 (11+23) очка в 45 матчах регулярного чемпионата за “Автомобилист”. Год назад Райан выступал за минское “Динамо”, тогда он набрал 39 (6+33) баллов в 36 встречах регулярного чемпионата и стал лучшим бомбардиром команды.

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