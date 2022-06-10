Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне» рассказал, с какими работниками будут расставаться без сожаления.

В большинстве писем – около 70%, которые приходят в республиканские органы госуправления, говорится о проблемах, которые можно было бы решить на местном уровне.

«Понимаю, что нередко приходится иметь дело с профессиональными жалобщиками, есть у нас такой класс людей. Их тоже надо видеть. Я скажу так: если до Президента, Администрации доходит жалоба и она признается объективной, а ее решение находится в вашей компетенции и вы ничего не сделали, но вдруг после вмешательства контролирующих органов все-таки нашли решение, на меня не обижайтесь. С такими работниками будем расставаться без сожаления», – сказал Лукашенко.

Он предупредил, что пытаться хитрить не стоит, и привел пример.

«Управляющий делами одного из райисполкомов установил приемный день – пятая среда месяца. За год четыре таких дня оказалось. В итоге график приема местному чиновнику помогли составить в Администрации президента», – рассказал Лукашенко.

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