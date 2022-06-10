Национальная сборная Беларуси по футболу продолжает свое бесславное шествие. На этой неделе команда Георгия Кондратьева встречалась на «домашнем» стадионе в сербском Нови-Саде с футболистами Азербайджана, которые тоже звезд с неба уже давно не хватают. В итоге – нулевая ничья. Учитывая, что пару дней назад белорусы в этом же турнире проиграли словакам – 0:1, шансы на выход из группы «С» в сильнейшую практически нулевые.

Но надо сказать, что соперники – сборные Азербайджана и Беларуси – были достойны друг друга. Наша команда в рейтинге ФИФА – на 93-м месте, Азербайджан – на 129-м.

Южные гости не побеждали в официальных матчах с сентября 2020 года. С тех пор – 13 игр без побед, лишь четыре ничьи. С учетом товарищеских встреч за 21 игру азербайджанцы смогли победить лишь один раз – год назад… сборную Беларуси.

У белорусских «мастеров кожаного мяча» менее богатый послужной список, но он тоже есть. До игры с командой Азербайджана белорусы проигрывали в восьми матчах подряд. Не выигрывает белорусская команда начиная с 27 марта 2021 года. В шести последних играх наши футболисты забили только однажды – Уэльсу, но в итоге проиграли 1:5.

Кстати, когда накануне матча с азербайджанцами у главного тренера сборной Беларуси Георгия Кондратьева спросили, не собирается ли команда показать более активный атакующий футбол, Георгий Петрович удивился:

«Выберу ли я более атакующую схему? А как играли Франция, Англия, как действует Бельгия? Сейчас подавляющее большинство команд выставляют три центральных защитника. Те же бельгийцы так играют всё время. Получается, они – англичане, французы – играют в оборонительный футбол? Есть группа атаки, и есть группа обороны. Они должны хорошо взаимодействовать, и тогда всё будет получаться. Можно выйти и с одним защитником, но вряд ли от этого будет польза».

Правда, уже после позорной ничьи с Азербайджаном Кондратьев всё-таки уточнил, чем сборная Беларуси отличается от команд Бельгии, Англии и Франции: «Наша беда в том, что моменты есть, но не можем в ворота попасть. Всё мимо бьем да мимо».

То есть сборная Беларуси по тактическим схемам уже практически на равных с грандами европейского и мирового футбола, но дело за малым – попасть в ворота!

«С нападающими беда», – грустно добавил Георгий Кондратьев.

Как мне кажется, беда даже не с нападающими, а с теми, кто сегодня рулит белорусским футболом. Когда некоторые известные футболисты отказываются выступать за национальную команду, а спортивные функционеры не желают видеть в сборной отдельных игроков, то это уже «разруха не в клозетах, а в головах».

И хочется тогда спросить: если сегодня в сборной некому забивать, то чем всё это время занимались Белорусская федерация футбола, тренерский штаб сборной? Кто виноват в том, что наш футбол так деградировал, дойдя уже до такого уровня, что и по воротам некому попасть?

Сегодня сборная Беларуси играет очередной матч Лиги наций с командой Казахстана, но, честно говоря, оптимизма мало.

«Не можем в ворота попасть» – это болезнь, которую за пару дней не вылечишь.

Публикация из № 46 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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