Профсоюзного деятеля и юриста Игоря Комлика задерживали в феврале – тогда его подозревали в рассылке писем с угрозами членам избирательных комиссий. Через некоторое время он вышел на свободу. По этому уголовному делу он проходит как свидетель.

В качестве свидетеля допрашивали Комлика и по так называемому профсоюзному делу – его задержали вместе с Александром Бухвостовым и другими членами Свободного профсоюза металлистов и отвезли на допрос в КГБ.

«19 апреля мы были в офисе на улице Оранской, 11, – рассказал Игорь Комлик «Народной Воле». – Примерно около часа дня к нам заскочили с десяток молодых людей, среди которых, как я понял, были даже подполковники. Они были в масках, похожих на противоковидные. Нас с Александром Бухвостовым, Александром Евдокимчиком, Анной Дудь почти сразу вывели, посадили в микроавтобусы и увезли в КГБ. А обыск в офисе проводили в присутствии Николая Ивановича Герасименко.

Нам предъявили сразу кучу статей Уголовного кодекса – очень большой перечень. Меня допрашивали в качестве свидетеля. Около полуночи я вышел из здания КГБ.

Получается, я прохожу свидетелем сразу по двум уголовным делам».

Что конкретно инкриминируют задержанным профсоюзным деятелям, Игорь Комлик не знает.

«Пока не очень понятно, кого в чем обвиняют, – говорит Комлик. – При обысках всем демонстрировали весьма солидный перечень статей. Знаю, что некоторым инкриминируют 342-ю статью Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»), а кому-то 361-ю – «Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Публикация из № 46 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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