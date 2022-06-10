Генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный Суд заявления о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».
В сообщении Генпрокуратуры утверждается, что деятельность независимых профсоюзов с 2020 года «приобрела политизированный характер». Руководители и члены профсоюзов, по мнению властей, занимались «деструктивной деятельностью». По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Заявление в Верховный суд направлено «в целях недопущения дальнейшего нарушения закона».
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!