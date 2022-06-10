От профсоюзного лидера Геннадия Федынича новостей немного. Известно, что он находится в СИЗО на Володарского.

«Пишет письма родственникам и жене, активно интересуется, как дела на свободе и в офисе, – рассказывает Игорь Комлик. – Других подробностей нет».

Известно, что у Геннадия Федынича – сахарный диабет второго типа.

Пару лет назад он рассказывал в интервью «Народной Воле», что болезнь появилась на фоне стрессов – после судов и «химий».

«Из-за диабета не могу набрать вес и сахар привести в норму, а на инсулин переходить не хочется, – говорил он. – В норме сахар должен быть 5, максимум 6, а у меня может быть и 8, и 12… Скинул больше 15 килограммов».

Как он справляется с болезнью в условиях следственного изолятора?

Жена Геннадия Федынича Алла Владимировна ответила на этот вопрос «Народной Воле»: «По здоровью вроде бы справляется, стараемся держать этот вопрос под контролем и, насколько это возможно, корректировать питание, лекарства передаем».

Алла Владимировна говорит, что письма от мужа приходят регулярно. «Муж интересуется, как дела дома, как у детей, что едим…»

Свиданий с мужем ей пока не разрешали и, по ее словам, дали слово, что пока это невозможно.

Публикация из № 46 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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