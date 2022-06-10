ЧП на Мухавце: катер наехал на ребенка

По данным следствия, днем 9 июня 51-летний житель Бреста осуществлял прогулку на катере по реке Мухавец неподалеку от деревни Бульково и наехал на проплывавших на надувном матрасе 35-летнего жителя Бреста и его 13-летнего пасынка, сообщает Следственный комитет.

В результате происшествия ребенку причинены многочисленные телесные повреждения, с которыми он доставлен в больницу. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Отчим мальчика при этом не пострадал.

С учетом нестандартности события и того, что пострадал ребенок, к осмотру места происшествия привлечены следователи, специализирующиеся на расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта управления Следственного комитета по Брестской области, опрошены очевидцы, изучается техническая документация на катер.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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