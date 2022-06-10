Народный суд китайского города Чанчунь приговорил бывшего гендиректора и заместителя секретаря парткома китайской Государственной электроэнергетической корпорации Huadian Юнь Гунминя к смертной казни за получение взяток.

Приговор в отношении главы корпорации был вынесен с отсрочкой в исполнении на два года. Суд лишил его политических прав и постановил конфисковать все его личное имущество. В инстанции заявили, что по истечении двух лет смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение.

Гуминю давали взятки в виде денег и имущества. Взамен он оказывал содействие третьим лицам и организациям в получении строительных подрядов. Кроме того, он продвигал по служебной лестнице чиновников. Известно, что общий размер переданных бывшему главе Huadian взяток составил порядка 70 млн долларов.

Huadian находится в пятерке крупнейших производителей электроэнергии в КНР. На китайском рынке в данном сегменте корпорация занимает около 10%, пишет “АиФ”.

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