Банк БелВЭБ обновил перечень оснований для предоставления отсрочки частным клиентам по кредиту на срок 6 месяцев с пролонгацией срока кредитования на аналогичный срок.

Теперь среди уважительных причин для предоставления отсрочки такое обстоятельство, как расторжение трудового договора (контракта) с кредитополучателем (по истечении срока действия срочного трудового договора или при ликвидации предприятия).

Также банк лояльно отнесется к ситуации предоставления кредитополучателю социального отпуска с частичным сохранением зарплаты, установлению неполного рабочего времени, объявлению простоя на срок более одного месяца.

В числе других оснований для получения отсрочки по кредиту:

нахождение кредитополучателя в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет;

болезнь кредитополучателя либо супруга (супруги) кредитополучателя, повлекшая нетрудоспособность кредитополучателя (либо супруга) на срок более одного месяца;

предполагаемые мошеннические действия третьих лиц при оформлении либо предоставлении кредита (при наличии официального документа, подтверждающего обращение кредитополучателя в правоохранительные органы и возбуждение уголовного дела).

Предоставляет отсрочку банк индивидуально на основании письменного заявления кредитополучателя и предоставленных документов, сообщает OL.

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