Шеф-редактор сайта Sputnik Азербайджан Вероника Антонова-Тризно в ближайшие дни должна будет покинуть Азербайджан.

Как сообщает Oxu.Az, ей было отказано в продлении разрешения работать на территории страны.

Аналогичный отказ был дан и продюсеру пресс-центра Sputnik Азербайджан и мужу Вероники Павлу Антонову.

Оба они – граждане Беларуси.

Данную информацию подтвердил начальник управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы АР Эльнур Калантарли. Он отметил, что на обращения указанных лиц о продлении разрешения на работу был дан отказ.

При этом автоматически аннулируется и вид на жительство в стране.

Напомним, что недавно у Азербайджана случился конфликт с российскими пропагандистами, в результате чего на территории страны заблокирован сайт главного информационного ресурса РФ — агентства РИА Новости.

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