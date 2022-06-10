Именно туда ему родственники передают передачи.

Александр Ильич старается не унывать, трезво оценивает ситуацию. Пишет письма брату, жене и сыновьям.

Родные и адвокаты Ярошука предпочитают не общаться с журналистами: адвокаты опасаются лишиться лицензии, а близкие – навредить Ярошуку какой-то информацией.

Стоит заметить, что ни Следственный комитет, ни КГБ, ни Александр Лукашенко публично не комментировали задержания профсоюзных лидеров. А сегодня стало известно, что Белорусский конгресс демократических профсоюзов, лидером которого является Александр Ярошук, хотят ликвидировать.

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