Профсоюзные лидеры предлагали обсудить ситуацию накануне конференции Международной организации труда, где будет обсуждаться белорусский вопрос.

Об этом «Народной Воле» рассказал глава Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов.

Белорусский вопрос в повестке МОТ

– Александр Иванович, расскажите, что с вашим офисом? Не опечатан?

– Работает. Сейчас люди приходят к нам за справками, что они не являются членами нашего профсоюза. Это движение началось в прошлом году в Могилеве – там целая кампания была, руководители предприятий начали требовать от рабочих, чтобы те подтвердили, что не являются членами СПМ. И тогда мы выдали около сорока подобных справок. А сейчас такое началось в Минске. В первую очередь – наплыв людей с Электротехнического завода имени Козлова. Приходят, просят справки. Некоторые смущенно просят выдать такую бумагу. Другие говорят: «Ну вы сами понимаете, в какой стране живем…» Третьи просто молча ждут, пока им выдадут бумагу, ничего не объясняют.

– В общем, по независимым профсоюзам прошлись катком…

– С одной стороны, на профсоюзы очень серьезно наехали. Мы даже обратились в Министерство труда и социальной защиты и Администрацию президента – написали письмо о том, что надо переговорить. Сейчас идет конференция Международной организации труда. И в любом случае там будет звучать белорусский вопрос – буквально на днях. Обычно Александр Ярошук там выступал, он член административного совета МОТ. А сейчас он в заключении. И ясное дело, что этот вопрос не останется без внимания. Руководитель МОТ Гай Райдер обращался к руководству Беларуси с просьбой выпустить профсоюзных активистов. Такие же обращения были и от других влиятельных международных профсоюзных организаций. Но, к сожалению, реакции со стороны белорусской власти не было…

При этом пока публично и официально никто не говорит о том, что возбуждено уголовное дело в отношении руководителей независимых профсоюзов.

Тем не менее на конференции МОТ всё равно будет поднят вопрос про Александра Ярошука. Почему председатель Белорусского Конгресса демократических профсоюзов находится в СИЗО – этот вопрос остается на повестке дня, и все на него ждут ответа.

– У Ярошука, кстати, была очень взвешенная позиция, он принципиально выступал против санкций. И всё равно попал в СИЗО.

– Мы тоже как раз недавно это обсуждали с коллегами. Даже взять его позицию по компании «Яра» – на него очень серьезно наезжали со стороны новой белорусской оппозиции. Обвиняли его в том, что он чуть ли не прислуживает Лукашенко…

От нас недавно прокуратура потребовала предъявить списки и документы, связанные с деятельностью профсоюза, чтобы проверить, соответствует ли наша деятельность Закону о профсоюзах. Мы ответили, что поскольку все документы находятся в Следственном комитете, то не можем предоставить полностью всю информацию.

– Во время обысков забрали все документы?

– В принципе, да. Ведь и техника вся изъята, печать, трудовые книжки. Поэтому реально сейчас очень сложно решать какие-то вопросы, в том числе и по бухгалтерии. Надо искать ноутбуки, всё восстанавливать. Компьютеры ведь и из дома все позабирали…

– Вы просили вернуть?

– Да, но сказали, что, пока идут следственные действия, возвращать ничего не будут. Но я еще раз напишу, попрошу, чтобы хотя бы печать вернули…

– Как думаете, власть пойдет на то, чтобы полностью уничтожить независимые профсоюзы?

– Мне кажется, среди чиновников есть разные мнения на этот счет. Некоторые считают, что независимые профсоюзы должны действовать, ибо отражают видимость наличия в стране гражданского общества. Ну а другое мнение – всех давить и зачистить здесь территорию так, чтобы все молчали и прятались по углам.

– Интересно, а ФПБ как-то комментировала то, что сейчас происходит с независимыми профсоюзами?

– Нет, и получили за это порцию критики. Например, в составе Глобального профсоюза IndustriALL находится профсоюз химиков, входящий в ФПБ. И ряд европейских профсоюзов обратились к председателю этого профсоюза с вопросом: мол, почему вы молчите, когда идет такой наезд на коллег по Глобальному профсоюзу? Как я понял, ответа не последовало. Сейчас снова поднимают вопрос об исключении Белхимпрофсоюза из состава членских организаций IndustriALL. Чем закончится дело – пока не ясно.

У нас ситуация очень сложная, это связано даже и со сбором членских взносов. Сейчас люди затаились, региональные организации тоже не проявляют активности, взносы не собираются…

Мы с Николаем Шарахом хотели встретиться с представителями Минтруда и Администрации президента и поговорить, обсудить происходящее. Возможно, если бы профсоюзные лидеры оказались на воле, санкционное давление на Беларусь снизилось бы. Но чиновники не откликнулись. Наверное, чувствуют, что не от них зависит это решение…

Публикация из № 46 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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