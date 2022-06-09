На большей части территории Беларуси 9 июня максимальная температура достигнет +30..+32°C, сообщает Белгидромет. В связи с жарой в стране объявлен желтый уровень опасности.

Сегодня в Минске максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов тепла.

Высокая температура сохранится также в последующие дни. 10 июня, по данным синоптиков, температура воздуха в стране составит +27..+32°С. Такая же температура будет днем 11 июня по юго-востоку страны. А вот с запада подойдет холодный атмосферный фронт, поэтому ожидаются местами кратковременные дожди и грозы, а максимальная дневная температура составит +21..+27°C.

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