Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента РФ Владимира Путина.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

Ограничения также затрагивают пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу Минобороны Сергея Шойгу, первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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