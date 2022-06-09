Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента РФ Владимира Путина.
Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.
Ограничения также затрагивают пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу Минобороны Сергея Шойгу, первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
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