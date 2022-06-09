По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), среднемесячная номинальная заработная плата в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась во всех странах ЕАЭС.

Как сообщает Smartpress, eе размер составил: $234 в Кыргызстане, $437 — в Армении, $551 — в Беларуси; $627 в Казахстане и $709 в России.

Самые высокие темпы роста как номинальной, так и реальной зарплаты зафиксированы в Казахстане (+23,7% и +12,7% соответственно) и в Беларуси (+17,1% и +4,5%).

Для сравнения, в 2020 году в странах Евразийского экономического союза зарплаты были такими: Россия — $714; Казахстан — $516; Беларусь — $510; Армения — $388 и Кыргызстан — $245.

Отмечается, что начиная с 2017 года, зарплата в долларах в Армении и Казахстане постоянно увеличивалась. В Беларуси и России спад был отмечен в 2020 году. В Кыргызстане откат назад начался с 2020 года.

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