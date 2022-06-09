В Гомеле вынесен приговор 67-летнему анестезиологу-реаниматологу, по вине которого в минувшем году погибла 23-летняя пациентка. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет колонии-поселения и компенсация в пользу родственников девушки в сумме 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура Беларуси.

Девушке в октябре 2021 года была назначена пластическая операция по удалению послеожоговых рубцов в одной из частных клиник Гомеля. Обвиняемый осмотрел накануне пациентку и обнаружил у нее анатомические особенности дыхательных путей, что могло привести к осложнениям в процессе интубации.

Врач не предупредил о рисках своего коллегу, оперировавшего пациентку, в результате чего в операционную не позвали для подстраховки еще одного анестезиолога и не подготовили нужное оборудование.

Обвиняемый отнесся к своим обязанностям халатно, — сообщает Генпрокуратура, — он поместил интубационную трубку в пищевод пациентки и не проверил правильность своих действий. Кислород из-за этого перестал поступать в организм девушки, и она умерла.

Свою вину медик признал полностью, отметил, что предвидел сложности, но не предусмотрел всех рисков, нарушив тем самым методику выполнения анестезии.

Помимо лишения свободы, мужчине запрещено по решению суда заниматься врачебной деятельностью на протяжении 5 лет.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»