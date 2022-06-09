Компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России, на данный момент из 19 магазинов прекратили работу уже четыре, закрытие магазинов продолжится в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании.

Первой компания закрыла точку в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. Далее та же участь постигла торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. По данным источника, в начале 2022 года у Huawei было 19 официальных магазинов в России, сейчас открытыми остаются 15.

По словам источника, основная причина закрытия официальных торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны. “Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины”, — сказал собеседник агентства.

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