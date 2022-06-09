В Гомельской области с начала года зарегистрировано семь случаев заражения ботулизмом. В шести из них первоисточником заболевания стала речная рыба. Спасти двоих пострадавших не удалось, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

43-летняя женщина скончалась в одной из больниц на прошлой неделе. Окончательно причину смерти определит патологоанатомическая экспертиза. Однако все обстоятельства и клинические признаки указывают на ботулизм. Это опасное заболевание, источником которого чаще всего становится рыба, засоленная в домашних условиях.

Болезнь происходит в форме пищевого отравления, характеризующегося поражением нервной системы. Среди начальных симптомов – нарушение зрения (у пострадавших может двоиться в глазах или возникать пелена), трудности с глотанием, а затем и с дыханием, нарушения речи и сознания. Поскольку на организм человека ботулотоксин оказывает нервнопаралитический эффект.

Ранее такая участь постигла 44-летнего гомельчанина. Скорая помощь госпитализировала его в тяжелом состоянии. В течение десяти дней мужчина находился в реанимации, однако спасти пациента не удалось.

По опросам жены выяснилось, что мужчина увлекался рыбалкой. Свой последний улов – речную тарань (рыба семейства карповых) он засолил, оставив при этом внутренности. Примечательно, что ту же рыбу ела и супруга. Однако она не заразилась. Ввиду того, что токсин ботулизма содержится не сплошь, а в отдельных участках мышечных тканей. Поэтому несколько человек могут съесть одну и ту же рыбу, но пострадает лишь тот, кому попадется зараженный кусочек.

Подобные случаи имели место в Светлогорске, Речице, Житковичском районе. За период с конца апреля по первую декаду мая в области зарегистрировано шесть фактов. Столько же было выявлено за весь прошлый год. Притом что в 2019-м и 2020-м – всего по два случая.

– По каждому заболеванию проводились эпидемиологические расследования, – рассказывает заведующая отделением гигиены и питания Гомельского областного ЦГЭиОЗ Светлана Колеснева.

– Анализ показывает, что чаще всего заражение происходит от непотрошеной вяленой рыбы. Наличие внутренностей повышает риск отравления ботулотоксином. Как и нарушения технологии приготовления таранки, когда недостаточно высока концентрация соли, не выдерживаются сроки. Впрочем, даже их соблюдение не дает полной гарантии. Единственный верный способ нейтрализации ботулотоксина – тщательная термическая обработка. Варенная или жаренная рыба такой опасности не представляет.

Справочно. Таранка (таранька) — общераспространённое название вяленой сушёной рыбы.

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