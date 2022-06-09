В ДНР приговорили к смертной казни пленных иностранцев

Верховный суд самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима.

Как сообщают СМИ, их обвиняли в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.

“По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму назначить в качестве наказания смертную казнь”, – говорится в приговоре. Как отметил председательствующий судебной палаты, все осужденные признали вину по всем пунктам обвинения.

«При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом — справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни», — сообщил прессе председатель коллегии по делу Александр Никулин.

Один из адвокатов иностранцев, приговоренных судом самопровозглашенной ДНР к смертной казни, заявил, что они намерены обжаловать это решение, сообщает BBC News.

“Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни”, – цитирует ТАСС адвоката Павла Косована.

Пиннер, Аслин и Брагим были взяты в плен во время осады Мариуполя.

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