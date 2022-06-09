21 октября будем отмечать День отца, сообщает Пул первого.

Инициатива об учреждении Дня отца прозвучала во время обращения Александра Лукашенко с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января 2022 года.

Дата 21 октября была выбрана для празднования Дня отца, поскольку в Беларуси сложилась многолетняя традиция отмечать 14 октября День матери, и теперь появится возможность с 14 по 21 октября проводить родительскую неделю.

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