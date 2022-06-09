Второй год подряд бизнес в Беларуси находится в стадии трансформации. Основной вектор его развития, заданный эпидемией COVID — дальнейшая диджитализация. Это требует от различных компаний не только эффективно работающих бизнес-процессов, но и надежной и современной IT-инфраструктуры. Однако 2021 год стал годом экономических трудностей для бизнеса. Цифровая трансформация и рост e-commerce сменились на стагнацию.

Проект «Рейтинг Байнета» объявил результаты весенних рейтингов 2022 года. В этом году были составлены Рейтинг web-студий, SEO-компаний и Рейтинг креативности web-студий Беларуси 2022 года, который был составлен по итогам Конкурса сайтов. Также в этом году составлены отраслевые рейтинги web-разработчиков и SEO-компаний, которые учитывают специализации компаний в той или иной сфере бизнеса их клиентов.

Рейтинг web-разработчиков

В этом году в Рейтинге приняло участие 12 компаний. Это всего на 1 студию меньше, чем в прошлом году. Также были составлены отраслевые рейтинги, отражающие специализацию участников в основных сферах бизнеса: e-commerce, финансы/банки, медицина, строительство, мебель и услуги для бизнеса.

За 2021 год участниками Рейтинга было реализовано 762 проекта, а их суммарный оборот составил почти $5 млн. 67% проектов с бюджетом до $3 500 и только 4% с бюджетом более $30 000.

В Конкурсе сайтом участвовали проекты, запущенные в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Всего в Конкурсе приняло участие 32 сайта. Самыми популярными номинациями стали «Корпоративный сайт», «Интернет-магазины» и «Лендинги». Гран-при Конкурса (максимальное количество баллов членов жюри) получил сайт МТБанка, который был создан компаниями «Новый сайт» и Flex.Media.

Рейтинги SEO-компаний

В этом году в Рейтинге SEO-компаний Беларуси, который проводился уже в десятый раз, приняло участие 12 агентств. За 2021 год участниками Рейтинга было реализовано 1723, что на 19% больше, чем годом ранее. Средний чек в месяц на SEO составляет $350.

Суммарный оборот участников Рейтинга превысил $6 млн. Темпы роста данного сегмента digital-услуг обусловлены в основном ростом количества интернет-сайтов в Сети.

Средний возраст агентства составляет более 9 лет, количество сотрудников, работающих в направлении SEO — 9 человек.

Также были составлены ТОПы агентств с учетом их специализации по основным сегментам бизнеса: e-commerce, автомобили, финансы/банки, медицина, мебель, строительство, СМИ и услуги для бизнеса.

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