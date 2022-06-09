Белоруска Кристина Тимановская не сможет принять участие в чемпионате Польши по легкой атлетике. Причиной, по ее словам, стало отсутствие польского гражданства.

«За 10 месяцев была проделана большая работа: работали над техникой, сменили толчковую ногу в колодках, так что можно сказать что вчера был «личный» рекорд , потому что это был первый старт в моей жизни с левой ноги. Сейчас нужно чуть больше стартов, чтобы разбегаться , исправить ошибки и почувствовать себя увереннее. Хотя здесь наступает момент разочарования, потому что я не смогу принять участие в чемпионате Польши из-за отсутствия польского гражданства», — написала она в инстаграм.

В сентябре прошлого года в СМИ появилась информация, что Кристина Тимановская подала документы на получение гражданства Польши, но спортсменка это опровергла.

Напомним, после того, как Кристина раскритиковала спортивное начальство на Олимпиаде, ее сняли с соревнований и попытались против воли вернуть в Беларусь, но спортсменка обратилась в СМИ и полицию и заявила, что боится возвращаться домой из-за угрозы репрессий. Впоследствии спортсменка воспользовалась предложением помощи от Польши.

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