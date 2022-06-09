Ученые Манчестерского университета в Великобритании создали биоразлагаемый гель, который восстанавливает сердечную ткань, поврежденную после инфаркта.

Гель можно вводить непосредственно в работающее сердце, помогая клеткам наращивать новую ткань. Для снижения риска сердечной недостаточности после инфаркта обычно производятся инъекции клеток, однако до сих пор приживался только 1% имплантируемого материала.

Чтобы доказать работоспособность новой технологии, исследователи продемонстрировали, что гель может поддерживать рост нормальной ткани сердечной мышцы. Ученые добавили в гель перепрограммированные стволовые человеческие клетки, которые, превратившись в клетки сердца, росли в течение трех недель и начинали спонтанно сокращаться.

Эхокардиограммы и электрокардиограммы подтвердили безопасность геля для сердца мышей. В дальнейшем исследователи планируют протестировать гель на грызунах, пострадавших от сердечного приступа, чтобы доказать, что новый метод способствует заживлению и регенерации мышечной ткани.

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