Сегодня, 9 июня, отмечается прекрасный праздник – День друзей. Он хоть и не является официальным, однако достоин внимания, ведь посвящен важным для каждого людям.
Почему именно в этот день решили отмечать День друзей, точно неизвестно. Так же как и то, кто и когда инициировал данный праздник.
Следует заметить, что в календаре праздников есть еще и другой день, посвященный друзьям. Он является официальным и отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Это – Международный день дружбы, который традиционно празднуется 30 июля.
Международный день друзей – отличный повод, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, напомнить своим друзьям о том, насколько они важны. Он является хорошим поводом, чтобы собраться дружной компанией, поделиться приятными воспоминаниями и рассказать о хороших новостях.
Устоявшихся традиций празднования Дня друзей нет, поэтому каждый имеет возможность провести его в дружеской обстановке, как пожелается. Если же встретиться невозможно, то можно позвонить или написать друзьям, поздравив их с праздником.
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