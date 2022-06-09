Вопрос ценообразования, наличия и доступности отечественных овощей в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) считают крайне важным, но вынуждены констатировать: цены на них, в частности, огурцы и томаты, разительно отличаются от региона к региону, и не только.

— Сегодня мы провели оперативный мониторинг и увидели разницу ценообразования на рынке и в торговых объектах — и не только в разрезе регионов. Разница в стоимости огурцов может достигать 1−1,2 рубля. Такая разница в цене в рамках одной страны недопустима, мы понимаем. Очевидно, что где-то есть перекос по ценообразованию, — рассказал заместитель председателя ФПБ Владимир Поздняков.

— Мы возьмем на контроль этот вопрос, учитывая, что данная продукция выращивается в достаточном объеме в Беларуси — в Ольшанах, Столине, Пинске. В ходе мониторинга проследим всю цепочку ценообразования от производителя до конкретного торгового объекта, чтобы понимать, что принципы ценообразования справедливы, — заявил Поздняков. Он привел пример: в Столине максимальная цена на огурцы самого высокого качества составляет 1,4−1,5 рубля. А по Минску в отдельных торговых объектах, в частности, Фрунзенского района она доходит до 3,5 рубля.

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