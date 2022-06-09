В день Святой Троицы, 12 июня, в кафедральном соборе Рождества Христова Солигорска будет представлен новый правящий архиерей Слуцкой епархии − Евсевий (Тюхлов).

Как сообщает Mlyn.by, бывший наместник Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря избран епископом Слуцким и Солигорским в соответствии с Решением Синода Русской Православной Церкви от 27 мая 2022 года.

12 июня в кафедральном соборе митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзархи всея Беларуси, возглавит соборную Божественную литургию, перед которой прихожанам будет представлен новый епископ Слуцкий и Солигорский Евсевий. Встреча архиереев запланирована на 9 часов утра.

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