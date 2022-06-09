Сотрудница минского аутсорсера «Мильжикс» собирается судиться с компанией из-за долга по зарплате. По её словам, ИТ-компания не платит зарплату несколько месяцев, ссылаясь на задержки со стороны клиентов, работникам предложили погасить долг имуществом.

В «Мильжикс» работает около 10 человек, основная команда в Украине. На сайте rabota.by (30 мая «Мильжикс» разместила вакансию для Golang Developer) компания сообщает, что её штаб-квартира в Каннах (на сайте указан адрес в Ницце), пишет Devby.io.

— Выбрала «Мильжикс», потому что компания предложила оффер на хороших условиях. Однако в итоговом договоре зарплата оказалась ниже в 4 раза. Компания пообещала выплачивать разницу […], но этих денег никто не увидел. Теперь понимаю, что было большой ошибкой подписывать такой контракт, — говорит читательница.

Долг по зарплате

— Я отработала в «Мильжикс» два месяца. За этот период компания должна мне 1,8 тысячи долларов. Есть коллеги, которые без зарплаты 3-4 месяца.

Мы слышали много разных объяснений, из-за чего возникли проблемы с зарплатой. То заказчики не платят (хотя к качеству работы команд претензий не было), то якобы платежи не проходят, то аудит у CEO во Франции, то CEO ждёт оплаты от новых проектов.

Конкретно мне говорили, например, каждый понедельник, что выплатят к пятнице. И с нового понедельника начинались новые обещания. Потом вдруг CEO сообщает, что ждёт оплаты по новому проекту, который только заходит, а до нового проекта платить сотрудникам нечем.

На последней встрече с наёмным директором минского офиса нам предложили два варианта.

Первый — написать заявление на отпуск за свой счёт и ждать, пока в компании наладятся дела. Но когда предположительно это произойдет, ответа нет.

Второй вариант — уволиться и забрать долг по зарплате имуществом. Какое точно имущество, я не уточняла. Вероятнее все, что есть в офисе, а там только стационарные компьютеры. Также наёмный директор говорил, что компания собирается распродавать имущество, чтобы погасить долги по аренде и другим обязательствам.

Что дальше

— Я написала заявление, забрала трудовую и ищу новую работу. Если в течение этой недели компания не погасит долг по зарплате, буду подавать в суд. Кто-то из коллег собирался писать заявление на отпуск за свой счёт. Некоторые тоже собираются увольняться.

Кто-то боится писать заявление в суд. Опасается, что компания не выплатит часть зарплаты, которую обещали в крипте, а по суду удастся получить лишь ту сумму, которая указана в договоре.

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